اعلنت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، عن العثور على "وكرين" لتنظيم داعش في محافظة كركوك. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة عثرت على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل حمه بمحافظة كركوك، مبينا ان الوكر احتوى على 8 عبوات و8 مساطر و200 طلقه m16 ودرع للاشخاص ورايه لعصابات داعش الإرهابي و4 صواريخ قاذفه ومشلحين و3 رمانات دفاعية.



واشار الناطق الرسمي، الى أن المفارز اعلاه تمكنت من ضبط وكر اخر في قرية عنانة بمحافظة كركوك وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد BKC وافرشة منام، مشيرا الى حرق الوكر ين واحالة المواد المضبوطة الى الجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن العثور على 'وكرين' لتنظيم داعش في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.