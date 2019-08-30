الصدر: شعائرنا في محرم ليست مجرد بكاء ولطم وتطبير وزنجيل

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نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا في موقعه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي حول شعائر شهري محرم الحرام وصفر.
واكد الصدر أن شعائرنا في محرم ليست مجرد حزن وبكاء ولطم وتطبير وزنجيل، مشيرا الى شعائر اخرى من عشرة نقاط .
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وتنشر الخليج 365، ادناه نسخة من البيان
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