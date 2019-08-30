الصدر: شعائرنا في محرم ليست مجرد بكاء ولطم وتطبير وزنجيل

واكد الصدر أن شعائرنا في محرم ليست مجرد حزن وبكاء ولطم وتطبير وزنجيل، مشيرا الى شعائر اخرى من عشرة نقاط .

وتنشر الخليج 365، ادناه نسخة من البيان

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