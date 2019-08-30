الوقف السني يعلن يوم غد السبت غرة شهر محرم الحرام

اعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو غرة شهر محرم الحرام.

وقال الوقف السني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت الموافق 31/8/2019 هو غرة شهر محرم الحرام للعام 1441 هـ".

ومحرم الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحُرُم الأربعة، وهي التي لا يحل فيها القتال.