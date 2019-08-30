موقف مطار بغداد يعلن تخفيض اجرة مبيت العجلات

وجاء في تنويه صدر عن موقف المطار، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، نعلن تخفيض اجرة مبيت العجلات داخل المطار من ١٢الف دينار الى ١٠الاف دينار عراقي.

وكان موقف مطار بغداد أعلن، في وقت سابق، عن السماح لمبيت عجلات المواطنين داخل المطار مقابل 12 الف دينار كأجرة عن الليلة الواحدة.

