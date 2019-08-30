مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية بأفغانستان

قالت بعثة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة، الجمعة، إن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان الخميس.

أمريكا تبقي 8600 جندي بأفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان



وقالت بعثة الحلف في بيان "لقي أحد عناصر الجيش الأمريكي مقتله خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس/آب 2019".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.

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وقال ترامب، في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز: "سنخفض عدد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك، سنكون دائما موجودين" في أفغانستان.

والشهر الماضي اشترطت حركة طالبان إعلان انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، حتى تبدأ المحادثات مع الحكومة الأفغانية.

وفي المقابل، رفضت الولايات المتحدة الموافقة على الانسحاب كجزء من الاتفاق مع طالبان، إلا في حال قدمت الحركة ضمانات أمنية ووافقت على وقف إطلاق النار، مع التزامات أخرى تضم الانخراط في حوار أفغاني داخلي مع حكومة كابول ومسؤولين أفغان آخرين.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يومياً تقريباً؛ حيث شهد عام 2018 مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحاً.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.