أبو الغيط يدين افتتاح هندوراس مكتبا دبلوماسيا بالقدس المحتلة

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية افتتاح دولة هندوراس مكتبا دبلوماسيا في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أنه انتهاك للقانون الدولي.

وجه أحمد أبو الغيط رسالة خطية لرئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس، وذلك عشية زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم الجمعة 30 أغسطس/آب الجاري التي يتوقع أن يُعلن خلالها افتتاح مكتب دبلوماسي لبلاده في مدينة القدس المحتلة، وذلك لنقل سفارة هندوارس من تل أبيب إلى القدس.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان له اليوم بأن أبو الغيط أكد في رسالته إدانة موقف "هندوراس" المخالف للقانون الدولي والإجماع الدولي المُستقر بشأن القدس باعتبارها أرضا محتلة منذ عام 1967.

وطالب الأمين العام للجامعة رئيس هندوراس بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة التي تنطوي على أهمية عُظمى ليس فقط للعالم العربي وإنما للمسلمين في العالم.





وأكد المصدر أن الجامعة العربية تحرص على تنسيق المواقف العربية الجماعية حيال عدد محدود من الدول قامت بنقل سفاراتها إلى القدس أو افتتحت مكاتب تجارية هناك بهدف تثبيت الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل أسوة بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2017 في هذا الخصوص.

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وأضاف أن المواقف العربية الجماعية تنجح في بعض الحالات في الضغط على الدول التي تتخذ قرارا بنقل سفاراتها إلى القدس، مدللا على ذلك بتراجع حكومة "باراجواي" في سبتمبر 2018 عن قرار كانت قد اتخذته حكومة سابقة بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وأكد المصدر المسؤول بالجامعة العربية أهمية الاستمرار في ممارسة الضغوط على الدول التي قد تقدم على مثل هذه الخطوة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، ولكن خطوتها هذه لم تجد تجاوبا دوليا على الرغم من الضغوط والمغريات الإسرائيلية للدول.





وباستثناء باراجواي، فإن الدول التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لم تنقل سفاراتها بعد، وإن كانت دول عدة أعلنت فتح مكاتب دبلوماسية في مدينة القدس آخرها هندوراس التي يصل رئيسها إلى إسرائيل يوم الأحد.

وأدانت السلطة الفلسطينية قرار ناورو ومن قبلها هندوراس، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي: "إن قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب".

وأكدت أن "اعتراف جمهورية ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي ولا أخلاقي، ويعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداءً سافرا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على لجم هندوراس وناورو والوقوف في وجه هذه القرارات غير المسؤولة والعدائية تجاه شعبنا وإرغامها على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.