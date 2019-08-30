شرطة عدن: إصابة 14 يمنيا في هجوم إرهابي مزدوج

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أشرف عبدالله - العين الإخباريةالجمعة 2019/8/30 09:16 م بتوقيت أبوظبي
داعش يتبنى هجوما استهدف قوات الحزام الأمني
أعلنت شرطة عدن، الجمعة، إصابة 14 يمنيا جراء هجومين إرهابيين استهدفا قوات الحزام الأمني وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأصدرت شرطة عدن بيانا جاء فيه: "إن 4 جنود من الحزام الأمني أصيبوا بجانب 10 مدنيين آخرين في عمليتين استهدفت الأولى دورية شمال مدينة دار سعد بواسطة دراجة نارية مفخخة والأخرى بواسطة عبوة ناسفة انفجرت قرب دورية أمنية بجولة القاهرة دون وقوع إصابات".
وقال مدير شرطة عدن اللواء الركن شلال شائع، في البيان، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض المتورطين في العمليتين الإرهابيتين، فيما تستمر بملاحقة عناصر ضالعة في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن.
وأشار في البيان إلى أن الوحدات الأمنية تواصل تنفيذ الإجراءات المشددة لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن إدارة أمن عدن سوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة.
واستأنف تنظيما داعش والقاعدة الإرهابيان مؤخرا عملياتهما في العاصمة المؤقتة عدن، في أعقاب حالة الفوضى وزعزعة الأمن التي أحدثتها مجموعات مسلحة تابعة لمليشيات حزب الإصلاح "ذراع الإخوان في اليمن".
واللافت أن الهجمات الإرهابية بدأت بالنشاط غداة فشل مؤامرة اجتياح العاصمة المؤقتة عدن من تنظيمات إرهابية وعناصر إخوانية.
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