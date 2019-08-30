سوريون يحرقون صورة أردوغان احتجاجا على ممارساته ببلادهم

أحرق متظاهرون سوريون، الجمعة، صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مظاهرة على الحدود السورية التركية احتجاجا على ممارسات نظامه "غير المشروعة" في بلادهم.

وأطلق حرس الحدود التركي الرصاص الحي على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من مواقف حكومة أردوغان في سوريا.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الآلاف من المتظاهرين السوريين يواصلون زحفهم باتجاه معبري باب الهوى وأطمة على الحدود السورية التركية شمال إدلب، المتاخمة للواء إسكندرون أو ما يعرف بولاية هاتاي، بالتركية.

واتهمت منظمات دولية وحقوقية رجب طيب أردوغان باستغلال الأوضاع في سوريا لتحقيق مصالح شخصية وسياسية وعسكرية.

وتنتهك قوات أردوغان الأراضي السورية واجتاحت أكثر من مدينة ونفذت عمليات عسكرية ضد الأكراد بعفرين في انتهاك واضح لسيادة دمشق.

وعقد أردوغان طوال الأزمة السورية صفقات مشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي كان أبرزها نقل النفط السوري داخل تركيا.

وعسكريا أكدت تقارير دولية وحقوقية أن قوات إرهابية تم تدريبها على أيدي مستشارين عسكريين من تركيا ونفذت عمليات ضد الجيش السوري بأوامر منه.