الان تتابع ترمب ينفي أي مسؤولية لأميركا عن إخفاق إطلاق إيران القمر الصناعي الأخير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 9:07 م, 30 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي مسؤولية لأميركا عن إخفاق إطلاق إيران القمر الصناعي الأخير.

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