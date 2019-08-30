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الان تتابع ترمب ينفي أي مسؤولية لأميركا عن إخفاق إطلاق إيران القمر الصناعي الأخير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 9:07 م, 30 أغسطس 2019 م
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي مسؤولية لأميركا عن إخفاق إطلاق إيران القمر الصناعي الأخير.
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