الان تتابع سوريون يحرقون صور “أردوغان” في إدلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أحرق سوريون غاضبون في إدلب صورا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قيام حرس الحدود التركي بالهجوم على متظاهرين سوريين بقنابل الغاز المسيل للدموع في معبر باب الهوى.
وكانت قوات الدرك التركي قد أطلقت قنابل الغاز على متظاهرين سوريين، ظهر اليوم الجمعة، عند معبر باب الهوى الحدودي الواصل بين سوريا – تركيا خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية.
وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” مجموعة من المتظاهرين وهم يضرمون النيران في صورة الرئيس التركي قبل أن يدوسوها بالأقدام.
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