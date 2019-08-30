سوريون يحرقون صور “أردوغان” في إدلب

جدة - عمرو شويل أحرق سوريون غاضبون في إدلب صورا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قيام حرس الحدود التركي بالهجوم على متظاهرين سوريين بقنابل الغاز المسيل للدموع في معبر باب الهوى.

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وكانت قوات الدرك التركي قد أطلقت قنابل الغاز على متظاهرين سوريين، ظهر اليوم الجمعة، عند معبر باب الهوى الحدودي الواصل بين سوريا – تركيا خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” مجموعة من المتظاهرين وهم يضرمون النيران في صورة الرئيس التركي قبل أن يدوسوها بالأقدام.