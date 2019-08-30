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المتحف الفلسطينى يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة لعام 2019

الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت لجنة التحكيم العليا لجائزة "الآغا خان" للعمارة 2019 عن فوز المتحف الفلسطينى بالجائزة والتى من المقرر توزيعها فى مدينة قازان الروسية فى خريف 2019.



وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، وستوزع مناصفة مع خمسة مشاريع عالمية أخرى، تنافست ضمن القائمة القصيرة للجائزة التى تضم 20 مشروعًا من 16 دولة مختلفة لدورة هذا العام. ووفقًا للجنة التحكيم، فقد حاز المتحف، الذى صممه المكتب المعمارى الإيرلندى هينغان بينغ، وصمّمت حدائقه المهندسة الأردنية لارا زريقات، على هذه الجائزة تقديرًا لدوره كبيئةٍ حاضنةٍ للمشاريع الإبداعية والبرامج التعليمية. كما مُنحت لدوره فى تعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة وحيوية على المستويين المحلّى والدّولي، وتعزيز التعليم بالأدوات الثّقافية، والحوار الديمقراطى وثقافة الانفتاح وقبول الرأى الآخر، إضافةً إلى تميّز تصميمه المتناغم مع المشاهد الطّبيعية الرّيفية المُحيطة و"السّناسل" الجبلية التى تمتاز بها التّلال الفلسطينية وهو حاصل على شهادة الذهبية للريادة فى تصميمات الطّاقة والبيئة (LEED)، بسبب تقنيّات بنائه المُستدامة، وفق بيان المؤسسة. وتروى حدائقه، التى تتدرج نزولًا على امتداد التّل، مختلف مراحل حكاية التّاريخ الزّراعى والنباتى فى فلسطين. ويُعدّ المتحف الفلسطينى أول مشروع معمارى جديد فى فلسطين يحصل على جائزة "الآغا خان"، وجديرٌ بالذّكر، أنّ هناك مشاريع ترميم فلسطينيّة حصدت هذه الجائزة سابقًا، وهي: مشروع إعادة إعمار البلدة القديمة فى الخليل، لجنة إعمار الخليل (1998)، ومشروع ترميم مبنى دار الأيتام الإسلامية فى البلدة القديمة فى القدس، مؤسّسة التعاون (2004) ومشروع إعادة إحياء المركز التّاريخى لبيرزيت، رواق مركز المعمار الشّعبى (2013(، وفى هذا السّياق، يكون المتحف الفلسطينى المشروع الثانى لمؤسسة التعاون الذى يحصد هذه الجائزة.