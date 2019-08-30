مفاوضات لانضمام مقدونيا وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الإسراع في بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ماس أمس على هامش مشاورات للاتحاد الأوروبي في هلسنكي «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة في هذه المنطقة».

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وفي إشارة إلى روسيا والصين، ذكر ماس أن الأمر يدور حول عدم انتشار الدول «التي لا تتوافق مع قيمنا» في هذه المنطقة.

وتم إرجاء انطلاق مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا أخيرا رغم التوصية الإيجابية من جانب المفوضية الأوروبية. وتساور دول مثل فرنسا وهولندا مخاوف مبدئية من هذه الخطوة، كما لم يعط البرلمان الألماني (بوندستاج) حتى الآن موافقته الضرورية على ذلك.

ويشكو منتقدو هذه الخطوة من عدم إحراز الدولتين خطوات تقدم كافية في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، كما يعدون أن الوضع في ألبانيا أسوأ بوضوح من مقدونيا الشمالية. ومن المنتظر اتخاذ قرار نهائي بشأن بدء المفاوضات في أكتوبر المقبل.