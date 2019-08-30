وزير ألماني ينتقد سياسة ميركل التقشفية في الدفاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

حمل وزير الدفاع الألماني الأسبق، كارل تيؤدر تسو جوتنبرج، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسؤولية سياسة التقشف الصارمة في النفقات الدفاعية التي بدأت في عهده.

وقال جوتنبرج في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا أمس «مساعي التقشف في ذلك الحين انطلقت من المستشارية، وساهم في تطبيقها بشدة بالغة وزير المالية في ذلك الحين فولفجانج شويبله».

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وأضاف جوتنبرج أنه يتعين على ميركل تحمل مسؤولية هذا الأمر، مضيفا في المقابل أنه شخصيا طالب بتحسين الاحترافية في الجيش الألماني وتجهيز الجنود المشاركين في مهام.

يذكر أن التجنيد الإلزامي ألغي في عهد جوتنبرج، كما تم اتباع سياسة تقشفية صارمة في تمويل الجيش، مما أدى على المدى المتوسط إلى مشكلات متعددة تجري معالجتها حاليا.

ورغم ذلك كان جوتنبرج محبوبا للغاية داخل صفوف الجيش خلال فترة توليه وزارة الدفاع على مدار 16 شهرا. واضطر جوتنبرج للاستقالة من مناصبه السياسية في مارس 2011 عقب الكشف عن فضيحة الانتحال في رسالته للدكتوراه.

وتأتي تصريحات جوتنبرج عقب مرور نحو عشرة أعوام على إعطاء ضابط في الجيش الألماني أوامر بقصف شاحنة وقود اختطفتها حركة طالبان بالقرب من مدينة قندز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في 4 سبتمبر 2009.