قوات الجيش اليمني تحقق تقدما ميدانيا في 3 جبهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حققت قوات الجيش الوطني تقدما ملحوظا في جبهات الصفراء وكتاف بصعدة معقل الحوثي، وحرض بحجة، والجوف، وأكد الجيش اليمني تنفيذ عمليات عسكرية نوعية بإسناد من تحالف دعم الشرعية في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد.

وأشار المركز الإعلامي لمحور كتاف أن وحدات قتالية عالية التدريب نفذت عمليات عسكرية نوعية تمكنت خلالها من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات الميليشيات الحوثية إلى المنطقة. وأضاف أن المنطقة ما زالت تشهد مواجهات عنيفة جدا وقصفا مدفعيا مكثفا من قبل القوات الحكومية على أماكن تمركز الميليشيات في أطراف وادي آل بو جبارة.

وأوضح أنه يجري تمشيط المنطقة بالكامل من العناصر الحوثية المختبئة في الجروف الجبلية والمزارع والوديان، لافتا إلى أن هناك مئات من القتلى والجرحى من الحوثيين، مبينا أن القوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من الإجهاز الكامل على لواء الصماد، فيما يكتنف الغموض مصير اللواء 156 مشاة التابع للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة ودخول مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي وراجمات الصواريخ خط المواجهة المباشرة مع الميليشيات المدعومة إيرانيا.

تطورات نوعية

وأشار مركز محور كتاف إلى أن الجبهة شهدت تطورات نوعية وأحداثا مهمة في سير العمليات القتالية الميدانية خلال الــ 72 ساعة الماضية، مؤكدا أن القوات الحكومية مدعومة بتعزيزات ضخمة بالعدة والعتاد العسكري وصلت للمنطقة وتمكنت من قتل وحصار أعداد هائلة من الميليشيات الحوثية في جبال كتاف، بينهم قيادات عسكرية رفيعة تابعة للميليشيات القادمة من مدينة صعدة.

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وفي السياق دخلت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي خط المواجهة المباشرة مع الميليشيات، وجرى استهداف مجاميع حوثية كبيرة، ومنيت الميليشيات بخسائر كبيرة تقدر بالمئات من عناصرهم، إضافة إلى تدمير 24 عربة عسكرية تابعة للميليشيات بوادي آل بو جبارة الذي كانت الميليشيات قد تسللت إليه في وقت سابق، بحسب المركز الإعلامي لمحور كتاف.

معارك عنيفة

وفي جبهة حرض بحجة أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمنى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية. وأوضح أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط مدينة حرض، وسقط إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين، مشددا على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية.

وفي الجوف حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا شمال محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، وتمكنت خلال المعارك من السيطرة الكاملة على مواقع جديدة واستراتيجية في وادي الظهرة، والقريبة من مركز المديرية.

وأشار مصدر محلي إلى أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد المسلحين الانقلابيين من اتجاه جبهة الظهرة، على جبهتي القعيف، والٲمهور. وتواصل القوات الحكومية التقدم باتجاه مركز مديرية برط العنان، وتحريرها بشكل كامل من المسلحين الانقلابيين، وسط فرار جماعي لعناصر الحوثي.

مشاهدات يمنية