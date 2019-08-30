لبنان: سنرد على أي اعتداء إسرائيلي مكشوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أن «الجيش اللبناني سيبادر إلى التصدي وإطلاق النار على أي اعتداء إسرائيلي يكون مكشوفا وواضحا سواء في الجو أو في البر».

ورأى أن «لبنان اليوم أقوى من السابق، وكل أزمة يمر بها تجعله يخرج أشد قوة، خاصة في ظل وجود رئيس قوي وقيادة واعية من كل الفرقاء، وعلى الإسرائيلي أن يأخذ عبرة من هذا الموضوع «.

وشدد وزير الدفاع على أن «أي اعتراضات على تصرف لبنان هي أصوات «شاذة» لم يعد لها قيمة ولا وزن لا في السياسة ولا لها قيمة في التأثير على الرأي العام».

وعن الضغوطات الخارجية على لبنان، قال وزير الدفاع «إن رئيس الجمهورية ميشال عون غير معني بأي نوع من الضغوطات، وأي موقف يصدر من أي جهة يخالف قناعاته يعد كأنه لم يسمعه وغير معني به، وكل ما يهمنا فقط مصلحة لبنان أولا وآخرا، وبفضل هذا الوعي فإن لبنان مستمر من انتصار إلى انتصار».

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وأعلن الوزير بوصعب أن «أي اعتداء لن نقبل بأن نتركه بلا رد بانتظار أن نناقش كيف سنرد، لا بل سنتحول جميعنا للدفاع عن وطننا، سواء عن طريق الجيش أو الشعب أو من يريد أن يقاوم فليقاوم على طريقته وكيفما يريد».

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي واصل انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الغارات الوهمية التي ينفذها في أجواء القرى الحدودية في الجنوب اللبناني منتهكا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية أمس بأن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف من طلعاته الجوية وعلى علو منخفض، في أجواء القطاع الغربي والقرى الحدودية في قضاء صور جنوب لبنان.

كما نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية في أجواء المنطقة، خاصة فوق الناقورة.

وكان الجيش اللبناني أطلق أمس الأول النار على طائرة استطلاع إسرائيلية بعد خرقها الأجواء اللبنانية، وذلك بعد غارات شنتها إسرائيل استهدفت مواقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحدود السورية اللبنانية.