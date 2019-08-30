السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) مخبز الأمل الخيري في لبنان، بعد تجهيزه من مركز الملك سلمان للإغاثة لإنتاج الخبز يوميا وتوزيعه على المحتاجين في محافظة عكار وقضاء المنية، بتكلفة بلغت نحو 240 ألف دولار أمريكي، وتستفيد منه 2000 عائلة.



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