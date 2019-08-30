حسين سلامي: لدينا سيطرة كاملة على حدود البلاد

أكد قائد ​الحرس الثوري الايراني​ ​حسين سلامي​ ان "​القوات المسلحة​ الايرانية لديها السيطرة الكاملة على حدود البلاد وبكل اقتدار"، معرباً عن ارتياحه لـ"الجاهزية الدفاعية للمقاتلين المتواجدين في هذه المقرات وكذلك للحياة النشطة والهادئة وللحيوية لسكان القرى والبلدات الحدودية".

ولفت إلى أنه "لدينا سيطرة مخابراتية كاملة على الحدود، والمناطق الحدودية مزدهرة جدا، والسكان في القرى الحدودية يعملون بشكل نشط، وما يلاحظه المرء هو هيمنة واقتدار وسيطرة ​الأمن​ القومي من خلال تواجد قوات الحدود في هذه المناطق"، مؤكداً أن "الأمن والخدمة یعتبران من المهام والأهداف الرئيسية والمركزية للحرس الثوري الإيراني".

وأشار إلى أن "الحرس الثوري یعتبر ان مهامه الرئيسية مسألة مساعدة السكان وازالة الحرمان في هذه المناطق، وسيتابعها بحزم وتصميم، لاننا نعتقد أنه يجب وضع مسارات موازية لبعضها البعض، لتجاوز المشكلات التي تسببها الضغوط الاقتصادية والحرب النفسية التي يشنها العدو"، مؤكداً أنه "لا توجد وسيلة لاحباط المآرب الشريرة لأعداء الشعب الايراني سوى الاعتماد على القدرات الداخلية".