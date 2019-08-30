155 مهاجرا إفريقيا عبروا حدود سبتة الإسبانية من شمال المغرب

أعلن متحدث باسم جيب سبتة الإسباني في شمال ​المغرب​، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "مجموعة مؤلّفة من 155 مهاجرًا إفريقيًّا تمكّنت من الدخول إلى جيب سبتة الإسباني، عبر تجاوز سياج الأسلاك الشائكة".

وأوضح أنّ "جميعهم متّحدرون من ​إفريقيا​ جنوب الصحراء الكبرى، معظمهم من ​غينيا​".

وهذه المرّة الأولى منذ سنة الّتي يتمكّن فيها مهاجرون ضمن مجموعة من اجتياز السياج العالي المجهّز بأسلاك شائكة والفاصل بين المدينة والمغرب.

وتشكّل سبتة ومليلية، وهي مدينة إسبانية أخرى في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة بين ​الاتحاد الأوروبي​ وإفريقيا.