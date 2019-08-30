ترامب: مشكلتنا مع المجلس الفيدرالي الأميركي وليست الرسوم الجمركية

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "​الولايات المتحدة​ لا تواجه مشكلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات، وإنما مع مجلس الاحتياطي الاتحادي"، مشيراً إلى أنه "في حال خفض الفيدرالي الأميركي أسعار ​الفائدة​، فسيكون لدينا واحدة من أكبر الزيادات في سوق الأوراق المالية في وقت طويل". واتهم ترامب الفيدرالي الأميركي بـ "التكاسل إزاء هبوط ​اليورو​ أمام ​الدولار​، ما يمنح الشركات الأوروبية فرصة نسبية في التصنيع والتصدير".

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