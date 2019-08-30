رئيس كولومبيا اتهم نظيره الفنزويلي بحماية متمردي "فارك"

اتّهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"حماية قادة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)".
وشدّد في خطاب متلفز، عقب إعلان قادة ومقاتلين في حركة "فارك" استئناف قتالهم ضدّ الحكومة الكولومبية، رغم توقيع الجانبين اتفاقية سلام عام 2016، على أنّ "حكومته وضعت جائزة بـ853 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال "المتمردين". وأكّد "أنّه أوعز إلى الجهات المعنيّة لتشكيل وحدة خاصة لإلقاء القبض على المتمردين".
ووصف دوكي، القادة الّذين أعلنوا استئناف القتال ضدّ الحكومة بـ"عصابة من إرهابيي تهريب المخدرات الّذين يستضيفهم الديكتاتور مادورو"، موضحًا "أنّه طلب من زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، التعاون لإلقاء القبض على المتمرّدين".
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