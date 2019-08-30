ظريف: ايران تلتزم بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الجهات الأخرى

اكد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "ايران ستبقى ملتزمة ب​الاتفاق النووي​ بقدر ما تلتزم به الجهات الأخرى بتنفيذ تعهداتها"، داعياً الجهلا الاوروبية إلى "الالتزام بالاتفاق النووي بشكل كامل"، قائلا "ايران ستلتزم بالاتفاق النووي بقدر التزام الاعضاء الآخرين".

وحول المحادثات بشأن الاتفاق النووي، اوضح ظريف "إننا نحن على استعداد للحوار والتشاور مع الجهات الأخرى حول أفضل السبل لتنفيذ هذا الاتفاق، نتفاوض مع ​أوروبا​ لإيجاد طريقة للوفاء بالتزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي"، مؤكداً "رفض ايران التفاوض مجددا حول الاتفاق النووي"، مضيفا: "إذا احتاجت دول مجموعة 4 + 1 الى التعامل مع ​اميركا​ للوفاء بالتزاماتهم، فهذه مسألة تخصهم وليست لايران دور في ذلك".