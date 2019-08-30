خارجية روسيا: قلقون من الغارات الاماراتية على اليمن: لضبط النفس

أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن قلقها "إزاء الغارات الجوية لسلاح الجو الإماراتي على مواقع قوات ​الحكومة اليمنية​ في محافظتي عدن وأبين"، داعية جميع جهات النزاع في جنوبي اليمن إلى ضبط النفس.

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