حلف شمال الأطلسي: مقتل جندي أميركي خلال عملية قتالية في أفغانستان

ذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي الّتي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، أنّ "أحد الجنود الأميركيين قُتل في أفغانستان خلال عمليّات قتاليّة".
ويرتفع بذلك عدد أفراد الجيش الّذين قُتلوا خلال العمليّات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصًا، في حين تسعى واشنطن إلى أنهاء أطول حروبها.
وفي 21 آب الحالي، قُتل اثنان من عناصر الجيش الأميركي أثناء معارك في أفغانستان.
ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة و"حركة طالبان" السعي للتوصّل إلى اتفاق في الدوحة، من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من القوات الأميركية أفغانستان مقابل ضمانات أمنية. وينتشر حاليًّا نحو 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان.
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