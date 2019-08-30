حلف شمال الأطلسي: مقتل جندي أميركي خلال عملية قتالية في أفغانستان

ذكرت بعثة ​حلف شمال الأطلسي​ الّتي تقودها ​الولايات المتحدة الأميركية​، أنّ "أحد الجنود الأميركيين قُتل في ​أفغانستان​ خلال عمليّات قتاليّة".

ويرتفع بذلك عدد أفراد الجيش الّذين قُتلوا خلال العمليّات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصًا، في حين تسعى ​واشنطن​ إلى أنهاء أطول حروبها.

وفي 21 آب الحالي، قُتل اثنان من عناصر ​الجيش الأميركي​ أثناء معارك في أفغانستان.

ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة و"​حركة طالبان​" السعي للتوصّل إلى اتفاق في ​الدوحة​، من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من ​القوات الأميركية​ أفغانستان مقابل ضمانات أمنية. وينتشر حاليًّا نحو 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان.