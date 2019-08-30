حنكش: ما الحكمة الاقتصادية بفرض ضرائب على الاستهلاك كل سنتين؟

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ إلى أنّ "مع إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ عام 2017، فرضوا ضرائب جديدة، وطعنّا. مع إقرار مشروع موازنة العام 2019، فرضوا ضرائب جديدة وصوّتنا ضدّها".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يجري العمل اليوم على تسويق فكرة فرض ضرائب جديدة في موازنة 2020، وسنواجه ذلك"، سائلًا: "ما الحكمة ال​اقتصاد​ية بفرض ضرائب على الاستهلاك كلّ سنتين، في ظلّ اقتصاد منكمش أصلًا؟".