الجميل عن تسليم حزب الله الطائرتين الإسرائيليتين: الدولة كانت في قاعة الإنتظار

علق رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على تسليم "​حزب الله​" ​مخابرات الجيش اللبناني​ الطائرتين الإسرائيليتين، مشيراً إلى أن "خلال هذا الوقت كانت الدولة اللبنانية وأجهزتها في قاعة الانتظار تنتظر".

وكانت مصادر قناة "المنار" أكدت أن "التنسيق قائم بين "حزب الله" ومخابرات الجيش اللبناني منذ لحظة وقوع الإعتداء على الضاحية الجنوبية"، كاشفة أن "الحزب سلم مخابرات الجيش الطائرتين الإسرائيليتين".