المطران صليبا: صوت الامام الصدر والشيخ يعقوب ما زال باقيا بضمير الامة والانسانية

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أكد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس ثاوفيلوس جورج صليبا في كلمة له خلال تنظيم مؤسسة الشيخ محمد يعقوب للتنمية مع مطرانية جبل لبنان للسريان الارثوذكس في قاعة مار يعقوب في البوشرية إحتفالا تحت عنوان: "الحقيقة المخفية" وذلك لمناسبة الذكرى الواحدة والاربعين لاختفاء الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين "مزايا الامام الصدر والشيخ يعقوب والمظلومية الكبرى التي واجهتهم"، مشيراً إلى أن "صوتهم ما زال باقيا في ضمير الامة والانسانية، وهذا الصوت خافت للذين يعيشون على هامش الحياة، وهو صارخ لانه مشاعر واحاسيس الاخرين المضافة الى صوته واهدافه، بل الانسان هو هذا الصوت الصارخ في بيداء الحياة، والمهتمون يعرفون قيمة هذا الصراخ المعبر عن قيمة المرء وأهميته".
وأشار إلى أن "من هؤلاء السامين والمتلألئين في العالم نقرأ سيرة عطرة للإمام المغيّب موسى الصدر والشيخ يعقوب الذي نرجو أن يكون في عداد الاحياء لانه نفح وطنه وشعبه وامته، نفحات من قلب الله المحب بل الرحمن الرحيم".
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