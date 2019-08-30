بستاني: حفر أول بئر في البحر لا يعني إيجاد غاز أو نفط

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، أنّ "حفر أول بئر في البحر لا يعني إيجاد غاز أو نفط. معدّل الوصول إلى نتيجة هو حفر 3 آبار".

ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "دورة التراخيص الثانية الّتي أطلقناها هي لتسريع عمليّة التنقيب".