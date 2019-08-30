بستاني: حفر أول بئر في البحر لا يعني إيجاد غاز أو نفط

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، أنّ "حفر أول بئر في البحر لا يعني إيجاد غاز أو نفط. معدّل الوصول إلى نتيجة هو حفر 3 آبار".
ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "دورة التراخيص الثانية الّتي أطلقناها هي لتسريع عمليّة التنقيب".
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