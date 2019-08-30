سليم جريصاتي: لا خلافات داخل "التيار الوطني الحر" بشان ملف التعيينات القضائية

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في حديث تلفزيوني أنه "لا خلافات داخل "​التيار الوطني الحر​" بشان ملف ​التعيينات القضائية​ وفريقنا السياسي وكل الأفرقاء بمن فيهم فريق رئيس ​الحكومة​ يجرون تقييما للاسماء لان المواقع حساسة ولاننا اتخذنا قرارا بأنه لا محاصصة داخل ​القضاء​".

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