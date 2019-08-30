سرحان: للتعيينات القضائية طابع خاص وآلية خاصة يجب أن توضع لها

أكد وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في حديث تلفزيوني أن "​الدستور​ يقول ان ​التعيينات القضائية​ تتم بناءً على اقتراح وزير العدل وللتعيينات القضائية طابع خاص وآلية خاصة يجب أن توضع ولا يمكن تطبيق آلية التعييمات الادارية عليها"، مشيراً إلى أنه "لم توضع أي آلية للتعيينات القضائية بعد".

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