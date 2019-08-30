خير الدين: نأمل أن تأخذ الحكومة قرارات صعبة لتخيفض العجز ومحاربة الفساد

أوضح الوزير السابق ​مروان خير الدين​، إلى أنّ "احتياطات "مصرف ​لبنان​" زادت في آخر شهر بحدود مليار و400 مليون دولار. ومنذ شهرين نحن بمنحى إيجابي، بسبب الهندسات الماليّة الّتي يقوم بها المصرف".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الخبر الإيجابي جدًّا أنّ في آخر شهر تموز، شجّل ميزان المدفوعات 90 مليون دولار إيجابيًّا"، لافتًا إلى أنّ "اللبنانيين في الخارج لديهم ثقة ب​القطاع المصرفي​، وهناك شركات غير لبنانية لديها اهتمام بلبنان أيضًا".

وشدّد خير الدين على "أنّنا نعوّل كثيرًا على الاجتماع الاقتصادي برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في بعبدا يوم الإثنين، لنرى إصلاحات جديّة تقوم بها الدولة. لا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات، ويجب أخذ هذا الموضوع بجديّة كبيرة". وبيّن أنّ "​الوضع الاقتصادي​ ليس بعظيم ولا بميؤوس منه"، معربًا عن أمله أن "تؤخذ قرارات صعبة لتخيفض ​العجز​ و​محاربة الفساد​، لإعطاء إشارة أنّنا جديّون في محاربة الفساد وتخفيض ​الدين العام​".