مكاري: وحدها مؤسسات الدولة الشرعية يجب أن تسيّر قرار الحرب والسلم

شدّد النائب السابق ​فريد مكاري​، على أنّه "تمامًا كما تصدّى ​الجيش اللبناني​ للطائرات الإسرائيلية المسيّرة، يمكن للدولة اللبنانية الشرعية أن تتولّى الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، سواء عسكريًّا أو دبلوماسيًّا أو أمنيًّا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وحدها مؤسسات الدولة الشرعية يجب أن تسيّر قرار الحرب والسلم".