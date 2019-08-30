ترامب ينفي أي مسؤولية للأميركا عن حادث انفجار صاروخ بمركز فضاء إيراني

نفى الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "أي مسؤولية للولايات المتحدة عن حادث ​انفجار​ صاروخ في مركز فضاء إيراني". وكاانت قد أظهرت صور للأقمار الصناعية يوم أمس، بقايا انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني، كان سيقوم بإطلاق قمر صناعي انتقدته ​الولايات المتحدة​.

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