بيلينغسلي: "جمال بنك" كان يكذب على مصرف لبنان ويعمل مع أمين شري

كشف مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ ​مارشال بيلينغسلي​ أن "في الوقت الذي كان النائب ​امين شري​ يصدر تهديدا عنيفا تجاه موظفي ​البنك المركزي​ والمصرفيين ب​القطاع الخاص​ كان "​جمال ترست بنك​" وشركاؤه يتواطؤون معه"، مشيراً إلى أنه "​أمين شري​ كان في ضوء النهار من دون محاولة أخفاء أي شيء يعمل مع مصرف "جمال ترست بنك"، الامر الذي يعلمه جيدا المصرف وهم يعلمون جيدا مع من يعملون".

وفي حديث تلفزيوني، أكد بيلينغسلي أنه "لا يمكنني الحديث عن ​تفاصيل​ ولكن أؤكد إنني على اتصال دائم مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ونعمل معا عن كثب ومسؤوليته حماية النظام المالي اللبناني وهذا ما تتوقعه وزارة الخزانة"، مشيراً إلى "إننا نعلم أن مصرف "جمال ترست بنك" وشركاؤه كانوا يكذبون على البنك المركزي ويضللونه ويخفون عنه حقيقة أعمالهم مع "​حزب الله​".

ولفت إلى "إننا سنستخدم عقوبتنا في الوقت والمكان المناسبيين ونختار توقيف ومكان تصرفاتنا لتحقيق أقصى قدر من التأثير على الشبكة الارهابية"، مؤكداً أن كل من يسهل عمل "حزب الله" لن يبقى بعيدا عن العقوبات الاميركية".