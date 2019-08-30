رياض سلامة: لا خوف على ودائع جمال ترست بنك وأموال المودعين مؤمنة

علق حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث تلفزيوني على إدراج ​وزارة الخزانة الأميركية​ لمصرف "​جمال ترست بنك​"، على لائحة العقوبات "OFAC"، قائلا "لا خوف اطلاقا على ودائع مصرف "جمال ترست بنك" وأموال المودعين مؤمنة والسيولة متوافرة ونتابع الملف حماية للقطاع والمودعين".

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