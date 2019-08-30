المنار: حزب الله سلم الطائرتين الإسرائيليتين إلى مخابرات الجيش

أكدت مصادر قناة "المنار" أن "التنسيق قائم بين "حزب الله" ومخابرات الجيش اللبناني منذ لحظة وقوع الإعتداء على الضاحية الجنوبية"، كاشفة أن "الحزب سلم مخابرات الجيش الطائرتين الإسرائيليتين".
وأشارت المصادر إلى أن "الصورة باتت واضحة والكثير مما يتم التداول به غير صحيح"، نافية إنطلاق الطائرتين من داخل الإراضي اللبنانية، مرجحة أن "يكون ذلك قد تم من جهة البحر". ولفتت إلى أنه "يجري التثبت من الآلية، لا سيما أن "اليونيفيل" لم ترصد في ذلك الوقت أي بارجة إسرائيلية قبالة الشاطئ اللبناني"، مرجحة أن "تكون الطائرتين قد انطلقتا من زوارق إسرائيلية".
ونفت المصادر "توقيف أي عميل إسرائيلي، سواء في الضاحية الجنوبية أو أي منطقة أخرى".
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