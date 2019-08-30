سكاي نيوز: البرازيل تعلن إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن ​البرازيل​ أعلنت إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في ​غابات الأمازون​.

وكان السلطات في البرازيل أعلنت، قبل أيام، عملية واسعة لمواجهة موجة حرائق غير مسبوقة في غابات الأمازون.

وأشار وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو إي سيلفا إلى أن طائرتين محملتين بكميات كبيرة من المياه ومواد كيمياوية خاصة أرسلت إلى ولاية روندونيا الشمالية.

وتعهدت الحكومة بتخفيف سياساتها التقشفية وتخصيص المزيد من المصروفات لصالح العمليات الطارئة.

وتظهر إحصاءات رسمية أن أكثر من 78 ألف حريق سجلت في البرازيل خلال العام الماضي، معظمها في منطقة الأمازون.