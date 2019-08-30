حصيلة إيبولا تتجاوز ألفي وفاة في الكونغو الديموقراطية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



جنيف: تجاوزت حصيلة وباء إيبولا المتفشي في الكونغو الديموقراطية اليوم عتبة ألفي وفاة من أصل ثلاثة آلاف مصاب مسجل منذ أغسطس 2018 وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية في البلاد.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت استمرار تفشي وباء إيبولا في مقاطعات شمال وجنوب كيفو واستورياس في الكونغو الديمقراطية بوتيرة الأسابيع الماضية نفسها بمتوسط 77 حالة إصابة جديدة في كل أسبوع.

Advertisements

كما ظهرت حالات إصابة في مامباسا، وتعمل المنظمة على الاستجابة السريعة عبر عمليات الكشف المبكر وتحديد المسار والاتصالات التي قام بها المصابون.

وذكرت اللجنة الوطنية للاستجابة المتعددة القطاعات في الكونغو الديموقراطية أنه منذ بداية انتشار الوباء، بلغ عدد الإصابات المتراكمة 3004، بينهم 2899 حالة مؤكدة، و105 حالة محتملة.. مشيرة إلى هناك 2006 حالة وفاة، في حين تعافى 902 شخص.

يودي وباء إيبولا الشديد العدوى بحياة ما يتراوح بين 25 و90% من المصابين بحسب منظمة الصحة العالمية، وليس هناك علاج ولا لقاح له، لكن تخضع حاليًا بعض الأدوية للاختبار.