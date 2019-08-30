وقال الرئيس البوليفي للصحفيين في منطقة روبوره، شرقي بوليفيا، ضاحكا "لقد واجهتنا مغامرة صغيرة الليلة الماضية.. فقد قد تهنا مدة ساعة تقريبا لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبثت قناة "أونو" التلفزيونية لقطة فيديو مقتضبة يسأل فيها إيفو موراليس مرارا "أين أنتم؟ أين أنتم؟"، بحسب ما ذكر موقع "تيلر ريبورت" الإخباري.
وكان موراليس انضم إلى فريق من رجال الإطفاء، وتاه في غابة بالقرب من قرية كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو في شرقي البلاد، وفقا لفرانس برس.
أخبار ذات صلة
وخلال تصريحاته الصحفية في روبوره الخميس، قال الرئيس البوليفي إن عدد الحرائق المنتشرة في المنطقة، وهي جزء من غابات الأمازون، بلغ 342 حريقا، أي ضعف ما كانت عليه الحرائق في اليوم السابق.
يشار إلى أن حرائق الغابات في منطقتي شيكيتانيا وبانتانال في بوليفيا، التي ازدادت كثافة في أغسطس الجاري، أتت على نحو 1.2 مليون هكتار منذ مايو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بوليفيا.. ذهب لإخماد حرائق الأمازون فتاه في الأدغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.