لسبب غريب.. احتمال قطع الكهرباء عن مكتب رئيس وزراء دولة نووية

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كشفت تقارير إعلامية عن تلقي مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إنذارا باحتمال قطع التيار الكهربائي عنه، لعدم تسديد المكتب الحكومي فاتورة الكهرباء بمبلغ ضخم.
وأعلنت مؤسسة الكهرباء في إسلام آباد أنها قد بعثت ببلاغ تحذيري لسكرتارية رئيس الوزراء، عمران خان، حول إمكانية قطع الكهرباء عن المبنى الحكومي، بسبب التأخر في دفع الفواتير.
وتعد السكرتارية المقر الرئيسي لمجلس الوزراء والمركز الأعلى للحكومة في العاصمة الباكستانية، في حين أشارت تقارير بعدم دفع السكرتارية لفواتير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي.
تعرض الاقتصاد الباكستاني لضغوط غير مسبوقة، وارتفع عجز ميزانيته إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، وذلك في عام واحد فقط على تولي خان منصب رئيس الوزراء.
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المصدر: RT
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