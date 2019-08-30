رسمياً.. "الإفتاء" تُعلن أول أيام رأس السنة الهجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا السبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة (6.22 مساءً)، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.