اليونان تعتزم نقل ألف مهاجر من ليسبوس إلى البر الرئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة أن نحو ألف شخص من طالبي اللجوء سوف يعاد توطينهم من جزيرة ليسبوس اليونانية إلى البر الرئيسي اليوناني، وذلك بعد يوم من وصول المئات من المهاجرين إلى الجزيرة في غضون ساعات قليلة.

وسوف تقوم سفينتان تابعتان للبحرية اليونانية بنقل المهاجرين يوم الثلاثاء. على أن يتم توجيههم إلى مخيم "نيا كافالا" بالقرب من سالونيكا .

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل 547 مهاجرا ليسبوس بحرا قادمين من تركيا. وكان أعلى رقم لمهاجرين يصلون اليونان في يوم واحد منذ عام 2016، عندما دخل اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي يرمي إلى وقف تدفق المهاجرين إلى التكتل حيز التنفيذ، بحسب هيئة الإذاعة العامة اليونانية (ايه ار تي).

ودعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تركيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق واستدعى السفير التركي إلى وزارة الخارجية في أثينا لإجراء محادثات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.