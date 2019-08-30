بوتين يلتقي رئيسي الوزراء الياباني والماليزي 5 سبتمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المُقرر أن يعقد اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في الـ 5 من سبتمبر المُقبل، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وحول لقاء بوتين مع رئيس الوزراء الماليزي، أكد أوشاكوف على أهمية هذا الاجتماع، حيث يشارك الوفد الماليزي هذا العام في المنتدى الاقتصادي الشرقي للمرة الأولى، معربا عن أمل موسكو في أن تعطي الزيارة زخمًا لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.. لافتًا إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين روسيا وماليزيا يبلغ 2.7 مليار دولار.
وقال أوشاكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن بوتين وآبي سيبحثان قضايا التعاون المشترك بين البلدين، موضحا أن رئيس الوزراء الياباني يُعتبر ضيفًا تقليديًا للمنتدى، حيث أنه يشارك فيه للمرة الرابعة على التوالي.
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