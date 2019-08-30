الكرملين: بوتين لم يبحث مع نظيره البيلاروسي نتائج زيارة بولتون إلى مينسك

قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نتائج الزيارة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.
وقال بيسكوف، في إجابته على سؤال حول ما إذا كان بوتين بحثهاتفيا، اليوم الجمعة، مع نظيره البيلاروسي ما أسفرت عنه زيارة بولتون إلى مينسك، "لا، لم يتطرقا إلى هذا الأمر في حديثهما".. حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
هاتفيا اليوم، سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، والعمل معًا من أجل تنفيذ الاتفاقيات، التي أُبرمت خلال الاجتماعات السابقة بينهما، كما تبادل الجانبان الرؤى المشتركة بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
وكان الكرملين أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن بوتين ولوكاشينكو، ناقشا
يُشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اجتمع مع لوكاشينكو أمس، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى بيلاروسيا على مدار الـ20 سنة الماضية.
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