مجلس التعاون الخليجي يبحث تعزيز التعاون مع إندونيسيا

بحث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز حمد العويشق، مع مدير إدارة شئون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة الإندونيسية محمد أكبر، سبل التعاون المشترك على هامش زيارة الأمين العامإلى جمهورية إندونيسيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة- أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التجارة في مدينة جاكرتا،تناول التعاون في مجال التجارة والاستثمار بينمجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار اعتماد خطة العمل المشترك بين الجانبين.
وتطرق الاجتماع إلى مقترح الجانب الإندونيسي بشأن البدء في مفاوضات التجارة الحرة، وآليات وسبل التعاون في مجال التجارة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تواجد القطاع الخاص من الجانبين.
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