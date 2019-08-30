أعرب وزير الصحة العراقي علاء العلوان، عن تقدير بلاده وامتنانها للدعم الذي أبداه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لإعادة بناء النظام الصحي في العراق، وذلك في إطار الحرص على التعاون بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة العراقي عقب اجتماعهمع الحريري، حيث جرى استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في القطاع الصحي.
تم إحرازه لتنفيذ مذكرة التفاهم حول عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصحة في البلدين.
وقال العلوان، إن الحريري وعد بأن تكون له زيارة قريبة إلى العراق، وسيتم خلالها استعراض التقدم الذي
من جانبه، أكد وزير الصحة اللبناني جميل جبق، أن الحريري أبدى دعما كبيرا للتعاون في قطاع الصحة بين البلدين، وتعهد أن يرعى مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن لبنان مهتم أن تكون العلاقات ممتازة مع العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عراقي: ممتنون لدعم لبنان في مجال إعادة بناء النظام الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.