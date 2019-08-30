مسئول عراقي: ممتنون لدعم لبنان في مجال إعادة بناء النظام الصحي

أعرب وزير الصحة العراقي علاء العلوان، عن تقدير بلاده وامتنانها للدعم الذي أبداه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لإعادة بناء النظام الصحي في العراق، وذلك في إطار الحرص على التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة العراقي عقب اجتماعه

مع الحريري، حيث جرى استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في القطاع الصحي.



وقال العلوان، إن الحريري وعد بأن تكون له زيارة قريبة إلى العراق، وسيتم خلالها استعراض التقدم الذي

تم إحرازه لتنفيذ مذكرة التفاهم حول عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصحة في البلدين.



من جانبه، أكد وزير الصحة اللبناني جميل جبق، أن الحريري أبدى دعما كبيرا للتعاون في قطاع الصحة بين البلدين، وتعهد أن يرعى مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن لبنان مهتم أن تكون العلاقات ممتازة مع العراق.