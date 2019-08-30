داعش يعلن مسئوليته عن هجوم انتحاري استهدف قوات الحزام الأمني باليمن

تبنى تنظيم (داعش) الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الحزام الأمني وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة في محافظة "لحج" جنوبي اليمن. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، Advertisements دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد. دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وسقط عدد من الجرحى والقتلى اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن. في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية إن دوي انفجار قد سمع في المدينة، تلاه أصوات إطلاق نار متقطع.

وتشهد عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن عودة لنشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الفوضى نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية.

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