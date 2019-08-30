الملك وولي العهد يهنئان زعماء ماليزيا وتركيا وقيرغيزستان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان عبدالله، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، للرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إردوغان، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين كذلك برقية تهنئة للرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس جينبيكوف، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

Advertisements

برقيات

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسلطان عبدالله، راجيا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، للرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.