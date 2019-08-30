محكمة اسكتلندية ترفض الطعن في قرار تعليق البرلمان في بريطانيا

رفض قاض اسكتلندي، اليوم الجمعة، طلباً بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي "بريكست" بلا اتفاق.

لكن هذا القرار يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من سبتمبر.

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كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الأربعاء تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لـ"بريكست".