رفض قاض اسكتلندي، اليوم الجمعة، طلباً بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي "بريكست" بلا اتفاق.
لكن هذا القرار يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من سبتمبر.
اقرأ أيضاً... استقالة زعيمة محافظي اسكتلندا احتجاجاً على تعليق برلمان بريطانيا
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الأربعاء تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لـ"بريكست".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة اسكتلندية ترفض الطعن في قرار تعليق البرلمان في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.