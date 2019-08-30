قرقاش: حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة هو السبيل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، أن البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

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وأضاف "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".