كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتانياهو لماكرون: لن نسمح لـ "الأعداء" بالتسلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "إسرائيل تعتزم منع أعدائها من تسليح أنفسهم بأسلحة فتاكة وستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات".
وذكر نتانياهو أن "رعاة مثل هذا التسلح والسلوك العدواني لن يكونوا محصنين" بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني.
وتحدث نتانياهو وماكرون في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار يوم السبت الماضي على مصنع في بيروت له صلات بحزب الله وإيران ينتج صواريخ تتسم بدقة عالية فى التوجيه.
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نتانياهو: مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد إيران بكل السبل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها بكل السبل الضرورية في مواجهة إيران، التي تتحرك على جبهات عدة.
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الهجوم بطائرة بمثابة "إعلان حرب"، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أمس الأحد بأنه "عندما تدخل الطائرات الإسرائيلية دون طيار المجال الجوي اللبناني سنعمل على إسقاطها".
وقال نتانياهو في شريط مصور نشره مكتبه، إن "إيران تتحرك على جبهات عدة لشن هجمات دامية على دولة إسرائيل"، مشدداً على أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها بكل السبل الضرورية، أدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لتوقف إيران هجماتها"، وذلك تزامناً مع قمة قادة مجموعة السبع في بياريتس جنوب فرنسا.
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نتانياهو: مستعدون للتوصل لتفاهمات مع حماس
أكد نتانياهو، أن إسرائيل مستعدة لإبرام تفاهمات كاملة مع حماس، التي تحكم قطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل جاهزة للذهاب لحرب مع الحركة.
وقال نتنياهو، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: "نحن مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس، وفي نفس الوقت نتجهز لحملة عسكرية واسعة ضدها".
وأضاف "في حال القيام بعملية عسكرية واسعة ضد حماس في قطاع غزة، علينا أن نتذكر أنه كما سنحقق أهداف، هناك أيضا ثمن يتعين علينا دفعه".
وكان نتانياهو قد توعد في أكثر من مرة، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل لهدوء كامل حول الأوضاع مع القطاع.
ويواجه نتانياهو، اتهامات من الأحزاب الإسرائيلية المختلفة بما فيها أحزاب اليمين الإسرائيلي، بالتقاعس عن مواجهة حماس، والسماح بتدفق الأموال القطرية لها.